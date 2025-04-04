4 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Nisan 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Nisan 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Nisan 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:40 Bir Gece Masalı
04:30 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
22:30 Sustalı Ceylan
4 Nisan 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:45 Yargı
04:45 Yargı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
4 Nisan 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar
22:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
4 Nisan 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti