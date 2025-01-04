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  4. 4 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:30 Zembilli

04:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Can Borcu

13:20 Bir Gece Masalı

16:00 Zembilli

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Can Borcu

1 | 7

4 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Pek Yakında

02:00 Sar Başa

04:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

2 | 7

4 Ocak 2025 Cumartesi FOX TV (NOW TV) yayın akışı (Bu akşam FOX TV'de (NOW TV) hangi diziler var?)

01:30 Şakir Paşa Ailesi

03:45 Ruhun Duymaz

05:45 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:30 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

4 Ocak 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

01:45 Başkan

03:45 Üç Gelin Altı Damat

06:00 Bahar

08:00 Kezban

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

4 | 7