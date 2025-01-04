4 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:30 Zembilli 04:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 10:20 Can Borcu 13:20 Bir Gece Masalı 16:00 Zembilli 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 22:50 Can Borcu 1 | 7

4 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Pek Yakında 02:00 Sar Başa 04:15 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 İnci Taneleri 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 2 | 7

4 Ocak 2025 Cumartesi FOX TV (NOW TV) yayın akışı (Bu akşam FOX TV'de (NOW TV) hangi diziler var?) 01:30 Şakir Paşa Ailesi 03:45 Ruhun Duymaz 05:45 Senden Daha Güzel 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 15:30 Kızıl Goncalar 16:30 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 22:30 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7