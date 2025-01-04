4 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:30 Zembilli
04:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:20 Bir Gece Masalı
16:00 Zembilli
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Can Borcu
4 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Pek Yakında
02:00 Sar Başa
04:15 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
4 Ocak 2025 Cumartesi FOX TV (NOW TV) yayın akışı (Bu akşam FOX TV'de (NOW TV) hangi diziler var?)
01:30 Şakir Paşa Ailesi
03:45 Ruhun Duymaz
05:45 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:30 Şakir Paşa Ailesi
4 Ocak 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:45 Başkan
03:45 Üç Gelin Altı Damat
06:00 Bahar
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar