  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 4 ŞUBAT 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 ŞUBAT 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Şubat 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Şubat 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 Şubat 2025 Salı Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:40 Bir Gece Masalı

04:20 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

1 | 7

4 Şubat 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00

Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 İnci Taneleri

2 | 7

4 Şubat 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:15 Şakir Paşa Ailesi

02:45 Adım Farah

05:15 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

22:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

3 | 7

4 Şubat 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Deha

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

4 | 7