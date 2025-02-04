4 ŞUBAT 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Şubat 2025 Salı Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:40 Bir Gece Masalı 04:20 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Bir Gece Masalı 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

4 Şubat 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:45 Siyah Beyaz Aşk 05:00 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 İnci Taneleri 2 | 7

4 Şubat 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:15 Şakir Paşa Ailesi 02:45 Adım Farah 05:15 Memet Özer ile Mutfakta 06:00 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çakallarla Dans 6 22:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7