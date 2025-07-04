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  4. 4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Temmuz 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

4 Temmuz 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:30 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Kahvaltı Haberleri

07:00 Kader Oyunları

10:00 Gün Ortası

11:00 Sen Anlat Karadeniz

13:30 Bir Gece Masalı

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

18:50 Aile Saadeti

21:30 Güven Bana

23:40 Aldatmak

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4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

4 Temmuz 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:30 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

06:30 Yaprak Dökümü

09:00 Kanal D Haber Gün Arası

10:00 Gelinim Mutfakta

13:30 Aşk-ı Memnu

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Kuralsız Sokaklar

18:45 San Andreas Fayı

21:00 San Andreas Fayı

23:00 Yargı

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4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

4 Temmuz 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:15 Kefaret

03:00 Karagül

05:30 Çalar Saat

07:00 Yasak Elma

09:45 Sen Çal Kapımı

12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 Karagül

16:00 NOW Ana Haber

17:00 Aşkımızın Son Tekmesi

19:15 Çift Kişilik Oda

22:00 Aşk Mantık İntikam

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4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

4 Temmuz 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Bahar

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Sakar Şakir

18:45 Cafer'in Çilesi

20:30 Ölümsüzlük Oyunu

22:45 Sakar Şakir

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