4 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Temmuz 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:30 Bir Küçük Gün Işığı 04:00 Kahvaltı Haberleri 07:00 Kader Oyunları 10:00 Gün Ortası 11:00 Sen Anlat Karadeniz 13:30 Bir Gece Masalı 16:00 ATV Ana Haber 17:00 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı 18:50 Aile Saadeti 21:30 Güven Bana 23:40 Aldatmak 1 | 7

4 Temmuz 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:30 Poyraz Karayel 04:00 Kavak Yelleri 06:30 Yaprak Dökümü 09:00 Kanal D Haber Gün Arası 10:00 Gelinim Mutfakta 13:30 Aşk-ı Memnu 16:00 Kanal D Ana Haber 17:00 Kuralsız Sokaklar 18:45 San Andreas Fayı 21:00 San Andreas Fayı 23:00 Yargı 2 | 7

4 Temmuz 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:15 Kefaret 03:00 Karagül 05:30 Çalar Saat 07:00 Yasak Elma 09:45 Sen Çal Kapımı 12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 13:30 Karagül 16:00 NOW Ana Haber 17:00 Aşkımızın Son Tekmesi 19:15 Çift Kişilik Oda 22:00 Aşk Mantık İntikam 3 | 7