40 bin dolara aldı, hayatı değişti: Her ay servet gibi tasarruf ediyor
İngiltere’de yaşayan 25 yaşındaki Dottie Turnbull, 40 bin dolara satın aldığı dar teknede yaşayarak kira yükünden kurtuldu. Aylık giderlerini üçte bire düşüren genç kadın, her ay yaklaşık 1.000 sterlin (yaklaşık 60 bin TL) tasarruf ederek hem özgürleşti hem de dünyayı gezmeye başladı.
İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde küçük bir evde yaşayan Dottie Turnbull, genç yaşlardan itibaren farklı bir yaşam tarzına ilgi duyuyordu. Özellikle izlediği “George Clarke’s Amazing Spaces” programı, onun tekne yaşamına yönelmesinde belirleyici oldu.
Programda Londra’da teknede yaşayan bir çifti gördüğünü belirten Turnbull, şehir hayatını daha düşük maliyetle sürdürmenin mümkün olduğunu fark ettiğini söyledi.
Ev sahibinin evi satışa çıkarması ise onun için bir dönüm noktası oldu. Bu gelişmeyi “işaret” olarak değerlendiren genç kadın, hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.
40 bin dolara tekne aldı
Turnbull, uzun araştırmaların ardından 2021 yılında “The Tanglewood” isimli yaklaşık 15 metrelik dar tekneyi satın aldı. Yaklaşık 30 bin sterline (40 bin dolar) aldığı tekne, mutfak, oturma alanı, yatak odası ve banyodan oluşuyordu.
Teknenin içi oldukça eskiydi ancak Turnbull için önemli olan dış yapının sağlam olmasıydı. İç kısmı ise tamamen kendi zevkine göre dönüştürmeyi planladı.
Tekneyi kendi başına baştan yarattı
Genç kadın, tekneye taşındıktan sonra büyük bir tadilat yerine küçük adımlarla ilerlemeyi tercih etti. Yaklaşık bir yıl boyunca tek başına çalışarak yaşam alanını dönüştürdü.
Eski halıları ve kaplamaları söktü, duvarları boyayarak ferah bir görünüm kazandırdı, mutfak ile oturma alanını birleştirerek alanı genişletti, yeni zemin kaplamaları ekledi, renkli ve dikkat çekici dekorasyonlar kullandı.
"Sürekli hareket halindesiniz"
Ancak bu süreç her zaman kolay olmadı. Özellikle fayans döşerken teknenin hareket etmesi işleri zorlaştırdı. "Evde düz duvarlar vardır ama teknede sürekli hareket halindesiniz" sözleriyle yaşadığı zorluğu anlattı.
Aylık giderlerini üçte bire indirdi
Turnbull’un en büyük kazanımı ise maliyetlerdeki düşüş oldu. Daha önce kira için aylık yaklaşık 1.500 sterlin ödeyen genç kadın, tekneye geçtikten sonra tüm giderlerini yaklaşık 500 sterline düşürdü. Bu da her ay yaklaşık 1.000 sterlin (yaklaşık 60 bin TL) tasarruf anlamına geliyor.
Genç kadın, bu sayede tek başına yaşama fırsatı bulduğunu ve bunun İngiltere’de kendi yaş grubunda oldukça zor olduğunu vurguladı.
Tekne hayatı kariyerini bile değiştirdi
Turnbull’un hayatı sadece ekonomik anlamda değil, kariyer açısından da değişti. Tekne yaşamını sosyal medyada paylaşmaya başlayan genç kadın, zamanla tam zamanlı içerik üreticisi haline geldi. Ayrıca kazandığı beceriler sayesinde bir yıl boyunca Avustralya’da yaşarken bir karavanı da kendi başına dönüştürdü ve daha sonra kâr ederek sattı.
Sade yaşam ve doğayla iç içe hayat
Teknede yaşamın en önemli katkılarından birinin hayatı yavaşlatmak olduğunu belirten Turnbull, günlük rutinlerin bile daha anlamlı hale geldiğini söylüyor. Her gün dışarıda çay içtiğini ve gün batımını izlediğini belirten genç kadın, bu yaşamın küçük şeylerin değerini öğrettiğini ifade etti.
Zorluklara rağmen vaz geçmiyor
Tekne yaşamı her ne kadar avantajlı olsa da bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.
Su ve yakıt doldurma, atık boşaltma, soğuk havalarda yaşam, hava koşullarına bağlı risklere rağmen Turnbull, bu yaşam tarzından vazgeçmeyi düşünmediğini belirtiyor.