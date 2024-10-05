5 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Ekim 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

5 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Karadut05:50 Benim İçin Üzülme 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Kör Nokta 12:00 Akıncı 13:00 Bir Gece Masalı 16:20 Karadut 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kör Nokta 1 | 7

5 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Güzel Aşklar Diyarı 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Güzel Aşklar Diyarı 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

5 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Yabani 04:00 Kötü Kan 06:15 Şahane Hayatım 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 14:00 Yabani 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 3 | 7