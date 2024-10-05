5 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Ekim 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
5 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Karadut05:50 Benim İçin Üzülme
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı
13:00 Bir Gece Masalı
16:20 Karadut
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
5 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
5 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Yabani
04:00 Kötü Kan
06:15 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
5 Ekim 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
03:00 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti