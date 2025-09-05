5 EYLÜL 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
5 Eylül 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri KaraDeniz
04:00 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
22:50 Can Borcu
5 Eylül 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
00:15 Düşüş
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:30 Eşref Rüya
5 Eylül 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 İlk Buluşma
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hayır Oluversin Gari
23:15 Şevkat Yerimdar
5 Eylül 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Güldür Güldür Show
02:15 Gelin Evi
04:15 Mutluluk Zamanı
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Rüyanda Görürsün
5 Eylül 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Ailem Robotlara Karşı
00:30 Dizi
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Sahipsizler
5 Eylül 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Arıcı: Ölüm Kovanı
00:30 Togo
01:55 Leyla ile Mecnun
04:30 Seksenler
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Kara Tahta
08:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
10:15 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
12:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ters Yüz
22:00 Gönül Dağı
5 Eylül 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye