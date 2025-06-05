5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Haziran 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
5 Haziran 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
5 Haziran 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Dizi
5 Haziran 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:15 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Çift Kişilik Oda
5 Haziran 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Yedi Bela Hüsnü
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show