5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 Haziran 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aynasız Haluk 22:20 Emeklilik Planı 1 | 7

5 Haziran 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Dizi 2 | 7

5 Haziran 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:15 Çift Kişilik Oda 03:45 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 23:00 Çift Kişilik Oda 3 | 7