5 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 Nisan 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:30 Sustalı Ceylan 04:30 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Sustalı Ceylan 13:00 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 23:00 Sustalı Ceylan 1 | 7

5 Nisan 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Uzak Şehir 02:45 Yargı 04:45 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:15 Gelinim Mutfakta 14:00 Dizi 16:00 Dizi 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Piyasa 23:45 Eşref Rüya 2 | 7

5 Nisan 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Şahane Hayatım 03:30 Son Yaz 06:00 Kefaret 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Her Şey Aşk İçin 22:30 Yahşi Batı 3 | 7