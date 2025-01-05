5 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.30 atv’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet 11.20 Dizi TV 12.10 Zembilli 15.15 Bir Gece Masalı 16.25 Can Borcu 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel 22.35 Zembilli 1 | 7

5 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Yumurcak 16.45 Annem Ankara 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 Kıyametten Sonra 2 | 7

5 Ocak 2025 Pazar FOX TV (NOW TV) yayın akışı (Bu akşam FOX TV'de (NOW TV) hangi diziler var?) 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Kızıl Goncalar 16.30 Hudutsuz Sevda 19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 22.30 Kızıl Goncalar 01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 03.30 Bay Yanlış 06.00 Şahane Hayatım 3 | 7