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  4. 5 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

5 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Zembilli

15.15 Bir Gece Masalı

16.25 Can Borcu

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel

22.35 Zembilli

1 | 7

5 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yumurcak

16.45 Annem Ankara

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kıyametten Sonra

2 | 7

5 Ocak 2025 Pazar FOX TV (NOW TV) yayın akışı (Bu akşam FOX TV'de (NOW TV) hangi diziler var?)

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22.30 Kızıl Goncalar

01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

03.30 Bay Yanlış

06.00 Şahane Hayatım

3 | 7

5 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.30 Kızılcık Şerbeti

07.45 Kezban Paris’te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize

4 | 7