5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
5 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Bir Küçük Gün Işığı
04:00 Gençliğim Eyvah
06:30 Zembilli
09:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı
11:30 Görevimiz Tatil
13:30 Aile Saadeti
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Morbius
19:15 Aile Saadeti
21:45 Morbius
23:40 Aldatmak
5 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
05:30 Konuştukça
06:45 Magazin D Cumartesi
10:00 Arda'nın Mutfağı
11:00 Çetin Ceviz
13:00 Kuralsız Sokaklar
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
20:30 Çember: Ölüm Meleği
22:30 Yargı
5 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:45 İnadına Aşk
02:00 Kefaret
03:00 Karagül
05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
07:00 Kirli Sepeti
10:00 Yasak Elma
12:45 Çift Kişilik Oda
16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
17:00 Güven Bana
19:30 Maskeli Beşler: Irak
21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
5 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:00 Bir Dağ Masalı
07:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Cafer'in Çilesi
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Güldür Güldür Show
20:45 Cehennem Melekleri 2
22:30 Cehennem Melekleri 2