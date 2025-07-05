5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Bir Küçük Gün Işığı 04:00 Gençliğim Eyvah 06:30 Zembilli 09:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı 11:30 Görevimiz Tatil 13:30 Aile Saadeti 16:00 ATV Ana Haber 17:00 Morbius 19:15 Aile Saadeti 21:45 Morbius 23:40 Aldatmak 1 | 7

5 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:30 Poyraz Karayel 04:00 Kavak Yelleri 05:30 Konuştukça 06:45 Magazin D Cumartesi 10:00 Arda'nın Mutfağı 11:00 Çetin Ceviz 13:00 Kuralsız Sokaklar 16:00 Kanal D Ana Haber 17:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 20:30 Çember: Ölüm Meleği 22:30 Yargı 2 | 7

5 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:45 İnadına Aşk 02:00 Kefaret 03:00 Karagül 05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 07:00 Kirli Sepeti 10:00 Yasak Elma 12:45 Çift Kişilik Oda 16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 17:00 Güven Bana 19:30 Maskeli Beşler: Irak 21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7