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  4. 5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 5 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

5 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Gençliğim Eyvah

06:30 Zembilli

09:30 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

11:30 Görevimiz Tatil

13:30 Aile Saadeti

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Morbius

19:15 Aile Saadeti

21:45 Morbius

23:40 Aldatmak

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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

5 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:30 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

05:30 Konuştukça

06:45 Magazin D Cumartesi

10:00 Arda'nın Mutfağı

11:00 Çetin Ceviz

13:00 Kuralsız Sokaklar

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

20:30 Çember: Ölüm Meleği

22:30 Yargı

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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

5 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:45 İnadına Aşk

02:00 Kefaret

03:00 Karagül

05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

07:00 Kirli Sepeti

10:00 Yasak Elma

12:45 Çift Kişilik Oda

16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

17:00 Güven Bana

19:30 Maskeli Beşler: Irak

21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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5 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

5 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:00 Bir Dağ Masalı

07:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Cafer'in Çilesi

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Güldür Güldür Show

20:45 Cehennem Melekleri 2

22:30 Cehennem Melekleri 2

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