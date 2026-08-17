50 günlük zorlu mesai başladı: Saatte 6 bin TL kazanıyorlar

"Bu sene fındık güzel, eve gitmeden makine başında hizmet veriyoruz"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, "2026 yılı fındık sezonumuz başladı, işlerimiz çok yoğun. Harmanlar güzel, Allah'a çok şükür fındık bu sene bol. Zorlu, 7 gün 24 saat çalışıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sene Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Mazot fiyatları biraz daha düşük olsa memnun olurduk ama buna da şükür.