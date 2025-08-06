6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 Ağustos 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:20 Bir Gece Masalı 05:10 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Nadide Hayat 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Taşıyıcı 22:30 Dizi 1 | 7

6 Ağustos 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Sinema 01:30 Zalim İstanbul 03:45 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Thor 22:30 Thor 2 | 7

6 Ağustos 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Yetenek Sizsiniz 00:15 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:00 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 23:30 Transfer Dosyası 3 | 7

6 Ağustos 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası 01:45 Kızılcık Şerbeti 04:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Aykut Enişte 22:30 Hanzo 23:45 Aykut Enişte 4 | 7

6 Ağustos 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Bayi Toplantısı 00:45 Aramızda Kalsın 02:30 Kiralık Aşk 04:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Ateşböceği 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Şekerpare 22:00 Ölümcül Sır 5 | 7

6 Ağustos 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 04:10 Seksenler 05:00 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:35 Kod Adı Kırlangıç 09:55 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:15 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Çağrı 23:35 Gönül Dağı 6 | 7