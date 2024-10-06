6 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Ekim 2024 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

6 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Karadut 03:00 Bir Gece Masalı 06:00 Benim İçin Üzülme 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:30 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

6 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Güllerin Savaşı 04:15 Müzik Arası 05:15 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Yalan 16:30 Güzel Aşklar Diyarı 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Maymunlar Cehennemi 22:30 Maymunlar Cehennemi 2 | 7

6 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:15 Kirli Sepeti 02:45 Kötü Kan 04:45 Yasak Elma 06:00 Şahane Hayatım 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kızıl Goncalar 14:00 Kirli Sepeti 16:15 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Kirli Sepeti 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7