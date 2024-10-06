6 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Ekim 2024 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
6 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Karadut
03:00 Bir Gece Masalı
06:00 Benim İçin Üzülme
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
6 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
16:30 Güzel Aşklar Diyarı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi
22:30 Maymunlar Cehennemi
6 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
04:45 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kızıl Goncalar
14:00 Kirli Sepeti
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
6 Ekim 2024 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Bahar
04:30 Deha
06:00 Yeni Gelin
07:30 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Deha