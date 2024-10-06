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  4. 6 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 EKİM 2024 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Ekim 2024 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

6 Ekim 2024 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Karadut

03:00 Bir Gece Masalı

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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6 Ekim 2024 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Güllerin Savaşı

04:15 Müzik Arası

05:15 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

16:30 Güzel Aşklar Diyarı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi

22:30 Maymunlar Cehennemi

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6 Ekim 2024 Pazar NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Kötü Kan

04:45 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kızıl Goncalar

14:00 Kirli Sepeti

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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6 Ekim 2024 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Bahar

04:30 Deha

06:00 Yeni Gelin

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Deha

4 | 7