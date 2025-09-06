6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
6 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Can Borcu
01:50 Gözleri KaraDeniz
04:20 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gözleri KaraDeniz
12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
13:50 Kardeşim Benim 2
16:10 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
6 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:15 Eşref Rüya
6 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kirli Sepeti
13:45 Yasak Elma
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:30 Şevkat Yerimdar
23:00 Gündem Futbol
6 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Rüyanda Görürsün
00:15 Hükümet Kadın 2
02:00 Rüyanda Görürsün
03:30 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Güler Misin Ağlar Mısın?
16:45 Yoksul
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sahipsizler
00:30 Baba Ocağı
02:20 Dürüye'nin Güğümleri
04:20 Söz
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:45 Sahipsizler
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Özür Dilerim
22:15 Özür Dilerim
6 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
01:10 Leyla ile Mecnun
04:00 Seksenler
05:30 Benim Güzel Ailem
08:00 Hayallerinin Peşinde
09:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10:50 Set Sayısı
11:30 Japonya - Türkiye
13:30 Set Sayısı
14:00 Yeşil Deniz
17:45 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
6 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye