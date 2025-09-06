Google Haberler

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 5 Eylül 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

6 Eylül 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Can Borcu

01:50 Gözleri KaraDeniz

04:20 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gözleri KaraDeniz

12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

13:50 Kardeşim Benim 2

16:10 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

6 Eylül 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:30 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Derinlerdeki Dehşet

22:15 Eşref Rüya

6 Eylül 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kirli Sepeti

13:45 Yasak Elma

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Şevkat Yerimdar

23:00 Gündem Futbol

6 Eylül 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Rüyanda Görürsün

00:15 Hükümet Kadın 2

02:00 Rüyanda Görürsün

03:30 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 Güler Misin Ağlar Mısın?

16:45 Yoksul

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

6 Eylül 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler

00:30 Baba Ocağı

02:20 Dürüye'nin Güğümleri

04:20 Söz

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

11:45 Sahipsizler

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Özür Dilerim

22:15 Özür Dilerim

6 Eylül 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

01:10 Leyla ile Mecnun

04:00 Seksenler

05:30 Benim Güzel Ailem

08:00 Hayallerinin Peşinde

09:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

10:50 Set Sayısı

11:30 Japonya - Türkiye

13:30 Set Sayısı

14:00 Yeşil Deniz

17:45 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

6 Eylül 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

