6 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:30 Emeklilik Planı 03:30 Aldatmak 06:00 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Bir Gece Masalı 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 22:50 Bağlılık Hasan 1 | 7

6 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Çember: Sırlar Apartmanı 03:30 Yargı 05:00 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 2 | 7

6 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:00 Çift Kişilik Oda 04:30 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Çift Kişilik Oda 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Bizim Köylü 22:30 Çift Kişilik Oda 3 | 7