3 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:40 Aldatmak 05:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

3 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 2 | 7

3 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:00 Adım Farah 03:45 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Program 23:30 Program 3 | 7