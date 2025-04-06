6 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
6 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
14:30 Sümela'nın Şifresi: Temel
16:00 Sustalı Ceylan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:00 Kardelenler
6 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Piyasa
16:15 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarzan Efsanesi
22:00 Saklambaç
23:45 Saklambaç
6 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
05:30 Kefaret
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Kızıl Goncalar
6 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:30 Deha