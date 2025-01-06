6 OCAK 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 Ocak 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:40 Aldatmak 04:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zembilli 23:15 Can Borcu 1 | 7

6 Ocak 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Zalim İstanbul 04:15 5N 1K 04:45 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Tomris 2 | 7

6 Ocak 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:45 Şakir Paşa Ailesi 03:30 Bay Yanlış 06:00 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 23:45 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7