6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
6 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:45 Bir Küçük Gün Işığı
04:00 Gençliğim Eyvah
07:00 Zembilli
10:00 Aile Saadeti
13:40 Güven Bana
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:20 Aile Saadeti
6 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:30 Müzik Arası
01:30 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
05:30 Konuştukça
06:45 Magazin D Pazar
09:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
10:45 Arda ile Omuz Omuza
11:45 Password
13:45 Amacı Olmayan Grup
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Kuralsız Sokaklar
19:30 Kuralsız Sokaklar
21:30 Dune Gezegeni
23:00 Yargı
6 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:45 İnadına Aşk
02:00 Kefaret
03:00 Karagül
05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
07:00 Kirli Sepeti
10:00 Yasak Elma
12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
17:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
21:15 Çift Kişilik Oda
6 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:00 Kadifeden Kesesi
07:00 Pazar Sürprizi
10:00 Hayat Bayram Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Yedi Bela Hüsnü
19:00 Sivri Akıllılar
20:45 Yedi Bela Hüsnü
22:45 Sivri Akıllılar