6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

6 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:45 Bir Küçük Gün Işığı 04:00 Gençliğim Eyvah 07:00 Zembilli 10:00 Aile Saadeti 13:40 Güven Bana 16:00 ATV Ana Haber 17:00 Kim Milyoner Olmak İster? 21:20 Aile Saadeti 1 | 7

6 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:30 Müzik Arası 01:30 Poyraz Karayel 04:00 Kavak Yelleri 05:30 Konuştukça 06:45 Magazin D Pazar 09:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 10:45 Arda ile Omuz Omuza 11:45 Password 13:45 Amacı Olmayan Grup 16:00 Kanal D Ana Haber 17:00 Kuralsız Sokaklar 19:30 Kuralsız Sokaklar 21:30 Dune Gezegeni 23:00 Yargı 2 | 7

6 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:45 İnadına Aşk 02:00 Kefaret 03:00 Karagül 05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 07:00 Kirli Sepeti 10:00 Yasak Elma 12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 17:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 21:15 Çift Kişilik Oda 3 | 7