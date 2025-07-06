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6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 6 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 6 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

6 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:45 Bir Küçük Gün Işığı

04:00 Gençliğim Eyvah

07:00 Zembilli

10:00 Aile Saadeti

13:40 Güven Bana

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Kim Milyoner Olmak İster?

21:20 Aile Saadeti

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6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

6 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:30 Müzik Arası

01:30 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

05:30 Konuştukça

06:45 Magazin D Pazar

09:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

10:45 Arda ile Omuz Omuza

11:45 Password

13:45 Amacı Olmayan Grup

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Kuralsız Sokaklar

19:30 Kuralsız Sokaklar

21:30 Dune Gezegeni

23:00 Yargı

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6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

6 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:45 İnadına Aşk

02:00 Kefaret

03:00 Karagül

05:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

07:00 Kirli Sepeti

10:00 Yasak Elma

12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

17:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

21:15 Çift Kişilik Oda

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6 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

6 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:00 Kadifeden Kesesi

07:00 Pazar Sürprizi

10:00 Hayat Bayram Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Yedi Bela Hüsnü

19:00 Sivri Akıllılar

20:45 Yedi Bela Hüsnü

22:45 Sivri Akıllılar

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