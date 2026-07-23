65 milyon TL'lik ev 15 milyon TL'ye düştü: Yine de alıcı çıkmadı

İngiltere'nin Devon kontluğundaki Sidmouth kıyısında bulunan ve piyasa değeri 1 milyon sterlini (yaklaşık 65 milyon TL) aşan deniz manzaralı saz çatılı ev, uçurum çökmesi riski nedeniyle 250 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı. Ancak üç teklif gelmesine rağmen en yüksek teklif 249 bin sterlinde kaldı ve satış gerçekleşmedi.