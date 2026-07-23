65 milyon TL'lik ev 15 milyon TL'ye düştü: Yine de alıcı çıkmadı
İngiltere'de piyasa değeri 1 milyon sterlini (yaklaşık 65 milyon TL) aşan deniz manzaralı lüks ev, uçurum çökmesi riski nedeniyle 250 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) başlangıç fiyatıyla çıktığı açık artırmada bile alıcı bulamadı. Evin değer kaybının en önemli nedeni ise 2024 yılında yaşanan uçurum çökmesi oldu.
İngiltere'nin Devon kontluğundaki Sidmouth kıyısında bulunan ve piyasa değeri 1 milyon sterlini (yaklaşık 65 milyon TL) aşan deniz manzaralı saz çatılı ev, uçurum çökmesi riski nedeniyle 250 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı. Ancak üç teklif gelmesine rağmen en yüksek teklif 249 bin sterlinde kaldı ve satış gerçekleşmedi.
Evin en büyük dezavantajı ise bulunduğu konum oldu. 2024 yılında meydana gelen uçurum çökmesinde bahçesinin bir kısmını kaybeden yapı, bugün uçurumun yalnızca birkaç metre uzağında bulunuyor.
Yaklaşık 122 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarında yer alan ev, bölgedeki kıyı erozyonu nedeniyle alıcıların çekimser kalmasına neden oldu.
695 bin sterline alınmıştı
Mevcut ev sahipleri, söz konusu evi 2011 yılında 695 bin sterline satın aldı. Ancak son yıllarda yaşanan kıyı erozyonu ve art arda meydana gelen uçurum çökmeleri nedeniyle mülkün değeri ciddi şekilde geriledi.
Açık artırmada satışın gerçekleşmemesinin ardından ev sahibinin yeni teklifleri değerlendireceği, ilerleyen dönemde ise evi daha düşük bir fiyatla yeniden açık artırmaya çıkarabileceği belirtiliyor.
Gayrimenkul ilanında da mülkün son yıllarda kıyı erozyonundan etkilendiği ve bahçenin en uzak bölümünde uçurum çökmesi yaşandığı açıkça belirtilirken, konuya ilişkin hazırlanan detaylı jeolojik raporun da alıcılara sunulduğu ifade edildi.