7 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Aralık 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
7 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:20 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Holding
13:15 Sümela'nın Şifresi: Temel
15:10 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet
7 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
7 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Hudutsuz Sevda
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Hudutsuz Sevda
7 Aralık 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kalpazan
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha