7 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Holding 02:40 Aldatmak 05:20 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 11:00 Holding 13:15 Sümela'nın Şifresi: Temel 15:10 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Holding 22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet 1 | 7

7 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:30 Güllerin Savaşı 04:15 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

7 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Hudutsuz Sevda 03:45 Her Yerde Sen 06:00 Şahane Hayatım 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 15:45 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 23:45 Hudutsuz Sevda 3 | 7