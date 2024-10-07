7 EKİM 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ekim 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ekim 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

7 Ekim 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:20 Karadut 06:00 Benim İçin Üzülme 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Karadut 23:20 Karadut 1 | 7

7 Ekim 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Güllerin Savaşı 03:40 5N 1K 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Güzel Aşklar Diyarı 23:15 Arka Sokaklar 2 | 7

7 Ekim 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:30 Mucize Doktor 04:45 Yasak Elma 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7