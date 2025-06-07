7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 04:20 Aldatmak 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok 12:45 Şansımı Seveyim 14:40 Can Borcu 17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Pilav Üstü Aşk 22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2 1 | 7

7 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Aşka Dair 02:30 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü 16:00 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2 | 7

7 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Çift Kişilik Oda 03:45 Adım Farah 05:00 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kamera Arkası 12:00 Çift Kişilik Oda 15:00 Yasak Elma 15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Hadi İnşallah 21:45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri 3 | 7