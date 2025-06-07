7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Haziran 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
04:20 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
12:45 Şansımı Seveyim
14:40 Can Borcu
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk
22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2
7 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Aşka Dair
02:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
7 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
21:45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri
7 Haziran 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:30 Eltilerin Savaşı
02:45 Bizans Oyunları
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu