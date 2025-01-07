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7 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Ocak 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

7 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Aldatmak

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Sivasspor - Beşiktaş

21:00 Bir Gece Masalı

1 | 7

7 Ocak 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:45 Son Sığınak

2 | 7

7 Ocak 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:00 Ruhun Duymaz

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kardeş Takımı

22:00 Kardeş Takımı

23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

3 | 7

7 Ocak 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Bahar

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Lohusa

4 | 7