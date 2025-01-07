7 OCAK 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Aldatmak 05:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 Sivasspor - Beşiktaş 21:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

7 Ocak 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Cengiz Han Destanı 22:45 Son Sığınak 2 | 7

7 Ocak 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:00 Ruhun Duymaz 04:30 Bay Yanlış 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kardeş Takımı 22:00 Kardeş Takımı 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7