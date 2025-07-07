7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 7 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 7 Temmuz 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
7 Temmuz 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aldatmak
02:50 Bir Küçük Gün Işığı
05:00 Kahvaltı Haberleri
07:00 Kader Oyunları
10:00 Gün Ortası
11:00 Sen Anlat Karadeniz
13:30 Bir Gece Masalı
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Aile Saadeti
21:20 Güven Bana
23:40 Aldatmak
7 Temmuz 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri
06:30 Yaprak Dökümü
09:00 Kanal D Haber Gün Arası
10:00 Magazin D Yaz
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:30 Aşk-ı Memnu
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Turnike
19:30 Password
21:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
23:00 Yargı
7 Temmuz 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:00 Kefaret
03:00 Karagül
05:30 Çalar Saat
07:00 Yasak Elma
09:45 Sen Çal Kapımı
12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
13:30 Karagül
16:00 NOW Ana Haber
17:00 Recep İvedik
19:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
21:15 Çift Kişilik Oda
7 Temmuz 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Bahar
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Şendul Şaban
19:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
20:45 Şendul Şaban
22:45 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?