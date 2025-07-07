7 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

7 Temmuz 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aldatmak 02:50 Bir Küçük Gün Işığı 05:00 Kahvaltı Haberleri 07:00 Kader Oyunları 10:00 Gün Ortası 11:00 Sen Anlat Karadeniz 13:30 Bir Gece Masalı 16:00 ATV Ana Haber 17:00 Aile Saadeti 21:20 Güven Bana 23:40 Aldatmak 1 | 7

7 Temmuz 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:30 Poyraz Karayel 04:00 Kavak Yelleri 06:30 Yaprak Dökümü 09:00 Kanal D Haber Gün Arası 10:00 Magazin D Yaz 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 13:30 Aşk-ı Memnu 16:00 Kanal D Ana Haber 17:00 Turnike 19:30 Password 21:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi 23:00 Yargı 2 | 7

7 Temmuz 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:00 Kefaret 03:00 Karagül 05:30 Çalar Saat 07:00 Yasak Elma 09:45 Sen Çal Kapımı 12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 13:30 Karagül 16:00 NOW Ana Haber 17:00 Recep İvedik 19:30 Maskeli Beşler Kıbrıs 21:15 Çift Kişilik Oda 3 | 7