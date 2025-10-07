75 yıllık gelenek, sayıları giderek tükeniyor! Gün ışımadan denize açılıyorlar
Ordu Perşembe'de 1950'li yıllardan beri süregelen bir gelenek... Karadeniz'in kadın balıkçıları sayıları giderek azalsa da eşleriyle gün ışımadan denize açılıyorlar. Kimi tekneyi sürüyor, kimi ağ atıyor, kimi ağlara takılan balıkları istifliyor. Eşlerinin en büyük destekçileri onlar...
Türkiye’de sayıları bir hayli az olan kadın balıkçılar, Ordu Perşembe’de 1950’lerden bu yana eşleriyle birlikte ava çıkıyor.
70 yılı aşkın süredir devam eden gelenek ile kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de zorlukların üstesinden geliyor.
20 kadar kadın balıkçı, sabahın ilk ışıkları görünmeden daha mezgit avı için denize açılıyor.
Kimi tekne kullanıyor, kimi ağ atıyor, kimi ise istif atıyor.
Palamut yok, mezgit avına çıkıyoruz
Eşi ile birlikte yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk annesi Havagül Arslan, "Gece saat 03.00 sıralarında denize açılıyoruz ve saat 07.00 gibi kıyıya geliyoruz. Denize ağ atıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz, balıklarımızı ayıklıyoruz. Sonrasında yeniden istif alıp, sonraki ava hazırlık yapıyoruz. Şu anda palamut sezonu ama olmadığı için mezgit avı yapıyoruz. Geceden gitmesi zor oluyor ama ekmek parası için denize açılıyoruz" dedi.
'Her şeyi eşimle birlikte yapıyoruz'
Balıkçı Mehmet Arslan, ekmek paralarını denizden kazandıklarını ve hayatlarının büyük bir kısmının denizde geçtiğini belirtti.
Kendisinin en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydeden Arslan, "Eşimle birlikte denize açılıyoruz. Gece açılıp sabah saatlerinde dönüyoruz, tüm işlemleri birlikte yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Deniz açılmıyor, kıyıda yardım ediyor
Bahar Demir isimli kadın balıkçı, kendisinin denize açılmasa da kıyıda her gün eşine yardım ettiğini belirterek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz. Balıkları ağlardan temizliyoruz ve istif alıp, bir sonraki ava hazırlıyoruz. Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde" diye konuştu.
'En büyük yardımcım'
Murat Demir de küçüklüğünden bu yana balıkçılık yaptığını, eşinin bu konuda kendisine çok yardımcı olduğuna dikkat çekerek, "Biz denize çıkıyoruz ve eşim çocukları okula hazırlıyor, sonrasında buraya geliyorlar ve bize burada yardımcı oluyor. Kayığımızı temizliyoruz ve eve gittiğimizde de diğer işlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.