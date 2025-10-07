75 yıllık gelenek, sayıları giderek tükeniyor! Gün ışımadan denize açılıyorlar

Deniz açılmıyor, kıyıda yardım ediyor

Bahar Demir isimli kadın balıkçı, kendisinin denize açılmasa da kıyıda her gün eşine yardım ettiğini belirterek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz. Balıkları ağlardan temizliyoruz ve istif alıp, bir sonraki ava hazırlıyoruz. Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde" diye konuştu.