8 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Ağustos 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Ağustos 2025 Cuma yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

8 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz

21:50 Malefiz

23:50 Aile Saadeti

8 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Yer Çekimi

01:45 Zalim İstanbul

03:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Kuralsız Sokaklar

23:45 Mega Deprem

8 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 İlk Buluşma

01:45 İnadına Aşk

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Sağlık Oluversin Gari

23:00 Şevkat Yerimdar

8 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 İkinci Şans

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:15 İkinci Şans

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Ay Lav Yu

8 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 9 Kere Leyla

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Bana Masal Anlatma

8 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Yeniden Başlamak

00:45 Leyla ile Mecnun

03:30 Seksenler

04:20 Kim Gitsin?

05:20 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

22:15 Gönül Dağı

8 Ağustos 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

