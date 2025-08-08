8 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Ağustos 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Ağustos 2025 Cuma yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz
21:50 Malefiz
23:50 Aile Saadeti
8 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Yer Çekimi
01:45 Zalim İstanbul
03:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Mega Deprem
8 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 İlk Buluşma
01:45 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sağlık Oluversin Gari
23:00 Şevkat Yerimdar
8 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 İkinci Şans
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 İkinci Şans
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Ay Lav Yu
8 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 9 Kere Leyla
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Bana Masal Anlatma
8 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Yeniden Başlamak
00:45 Leyla ile Mecnun
03:30 Seksenler
04:20 Kim Gitsin?
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
22:15 Gönül Dağı
8 Ağustos 2025 Cuma TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye