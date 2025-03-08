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  4. 8 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

8 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Mart 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

8 Mart 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Can Borcu

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Başka Bir Gün

15:15 Kardelenler

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 | 7

8 Mart 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:09 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

23:15 Piyasa

2 | 7

8 Mart 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Yaz Şarkısı

06:30 Bay Yanlış

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Serçenin Gözyaşı

22:30 Hudutsuz Sevda

3 | 7

8 Mart 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

4 | 7