8 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

8 Mart 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 06:30 Zembilli 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Zembilli 13:00 Başka Bir Gün 15:15 Kardelenler 17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:25 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

8 Mart 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Piyasa 02:45 Çatı Katı Aşk 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 06:15 İkizler Memo-Can 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:45 İnci Taneleri 16:00 Uzak Şehir 19:09 Kanal D Ana Haber 20:00 Piyasa 23:15 Piyasa 2 | 7

8 Mart 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Her Yerde Sen 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 06:00 Yaz Şarkısı 06:30 Bay Yanlış 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Serçenin Gözyaşı 22:30 Hudutsuz Sevda 3 | 7