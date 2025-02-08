8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Şubat 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
8 Şubat 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Can Borcu
03:00 Kardelenler
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Başka Bir Gün
12:45 Bir Gece Masalı
16:00 Kardelenler
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
8 Şubat 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
8 Şubat 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Mutluyuz
03:15 Adım Farah
05:45 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:45 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
8 Şubat 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:45 Deha
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha