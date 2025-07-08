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8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 8 Temmuz 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 8 Temmuz 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

8 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:30 Bir Küçük Gün Işığı

05:00 Kahvaltı Haberleri

07:00 Kader Oyunları

10:00 Gün Ortası

11:00 Sen Anlat Karadeniz

13:30 Bir Gece Masalı

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Güven Bana

20:20 Kiminle Evlendim

22:00 Aile Saadeti

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8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

8 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:15 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

06:30 Yaprak Dökümü

09:00 Kanal D Haber Gün Arası

10:00 Magazin D Yaz

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:30 Aşk-ı Memnu

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Postacı

18:45 Postacı

20:45 Kuralsız Sokaklar

22:45 Yargı

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8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

8 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:45 İnadına Aşk

02:00 Kefaret

03:00 Karagül

05:30 Çalar Saat

07:00 Yasak Elma

09:45 Sen Çal Kapımı

12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 Karagül

16:00 NOW Ana Haber

17:00 Yetenek Sizsiniz

21:15 İlk Buluşma

23:00 İnadına Aşk

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8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

8 Temmuz 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Bahar

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Tokatçı

18:45 Çarıklı Milyoner

20:45 Tokatçı

22:30 Çarıklı Milyoner

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