8 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

8 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:30 Bir Küçük Gün Işığı 05:00 Kahvaltı Haberleri 07:00 Kader Oyunları 10:00 Gün Ortası 11:00 Sen Anlat Karadeniz 13:30 Bir Gece Masalı 16:00 ATV Ana Haber 17:00 Güven Bana 20:20 Kiminle Evlendim 22:00 Aile Saadeti 1 | 7

8 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:15 Poyraz Karayel 04:00 Kavak Yelleri 06:30 Yaprak Dökümü 09:00 Kanal D Haber Gün Arası 10:00 Magazin D Yaz 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 13:30 Aşk-ı Memnu 16:00 Kanal D Ana Haber 17:00 Postacı 18:45 Postacı 20:45 Kuralsız Sokaklar 22:45 Yargı 2 | 7

8 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:45 İnadına Aşk 02:00 Kefaret 03:00 Karagül 05:30 Çalar Saat 07:00 Yasak Elma 09:45 Sen Çal Kapımı 12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 13:30 Karagül 16:00 NOW Ana Haber 17:00 Yetenek Sizsiniz 21:15 İlk Buluşma 23:00 İnadına Aşk 3 | 7