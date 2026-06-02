80 bin kişilik yüzen şehir projesi yeniden gündemde

80 bin kişilik dev yaşam alanı

Freedom Ship'te 50 bin daimi sakin, 10 bin turist ve günübirlik ziyaretçi ile 20 bin mürettebatın yaşaması planlanıyor.

Projede araştırma hastanesi, okullar, oteller, restoranlar, alışveriş alanları, banka şubeleri, su parkı, müzeler, senfoni salonu ve 15 bin kişilik spor kompleksi gibi çok sayıda tesis yer alacak.

Gemide ayrıca tramvay sistemi, yürüyüş yolları, parklar ve sekiz helikopter pisti bulunacak.