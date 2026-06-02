80 bin kişilik yüzen şehir projesi yeniden gündemde
Yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğunda olması planlanan Freedom Ship, 50 bin daimi sakini, 20 bin mürettebatı ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak dev bir yüzen şehir olarak tasarlandı. Nükleer enerjiyle çalışması öngörülen proje, finansman bulunması halinde Endonezya'da inşa edilecek.
Dünyanın ilk yüzen şehri olma iddiasıyla geliştirilen Freedom Ship projesi yeniden gündeme geldi. İlk kez 1990'lı yıllarda ortaya atılan proje, yaklaşık 30 yıl sonra yeni bir yönetim ekibiyle yatırımcı arayışına başladı.
Yaklaşık 12 milyar sterlin maliyetle hayata geçirilmesi planlanan gemi, 1,6 kilometre uzunluğu ve 30 katlı yapısıyla bugüne kadar tasarlanan en büyük deniz araçlarından biri olacak.
80 bin kişilik dev yaşam alanı
Freedom Ship'te 50 bin daimi sakin, 10 bin turist ve günübirlik ziyaretçi ile 20 bin mürettebatın yaşaması planlanıyor.
Projede araştırma hastanesi, okullar, oteller, restoranlar, alışveriş alanları, banka şubeleri, su parkı, müzeler, senfoni salonu ve 15 bin kişilik spor kompleksi gibi çok sayıda tesis yer alacak.
Gemide ayrıca tramvay sistemi, yürüyüş yolları, parklar ve sekiz helikopter pisti bulunacak.
Limana yanaşmayacak
Dev geminin hiçbir limana yanaşamayacak kadar büyük olması nedeniyle uluslararası sularda faaliyet göstermesi planlanıyor. Yolcular ve ziyaretçiler, karayla bağlantıyı feribotlar aracılığıyla sağlayacak.
Proje ekibine göre Freedom Ship, yaklaşık her iki yılda bir dünyanın çevresini dolaşacak ve sürekli hareket halinde olacak.
Nükleer enerjiyle çalışacak
Projenin yöneticileri, geminin nükleer enerjiyle çalışmasının karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağını savunuyor. Ayrıca geminin seyahatleri sırasında okyanus temizliğine katkı sağlayacak çevreci uygulamalar geliştirilmesi hedefleniyor.
Finansmanın sağlanması halinde Freedom Ship'in Endonezya'da inşa edilmesi ve yapım sürecinin yaklaşık üç ila dört yıl sürmesi öngörülüyor. Proje gerçekleşirse, mevcut dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden katbekat büyük bir deniz yerleşimi ortaya çıkacak.