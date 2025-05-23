800 yıllık tarihi pilavlık pirinç tanelerine işliyor

Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, porselen tabaklar ve ahşap üzerine çizdiği Sivas'ın tarihi mekânlarını şimdi mikroskop ve kendi geliştirdiği kalemler ile pirincin üzerine resmediyor.



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Sivas'ın Çifte Minareli Medresesi, Kongre Binası gibi tarihi mekânlarını resmeden Yıldız, daha sonra bu pirinç tanelerinden kolye, bileklik ve küpe gibi takılar yaparak satışa sunuyor. 2 | 9

Bir pirinç taneli takı ürünü için yaklaşık iki saat emek sarf eden Yıldız, "Sivas'a gezmeye gelen insanlar sevdiklerine hediye olarak alıyorlar. Yapılış anını da anı olarak kayıt altına alıyorlar" şeklinde konuştu. 3 | 9