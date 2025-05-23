800 yıllık tarihi pilavlık pirinç tanelerine işliyor
Sivas’ta yaşayan kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, kendi geliştirdiği kalemlerle pirinç taneleri üzerine kentin simgelerini işliyor. Yıldız’ın kişiye özel simgelerle bezeyerek adeta bir sanat eserine çevirdiği pirinçler yoğun ilgi görüyor.
Kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, porselen tabaklar ve ahşap üzerine çizdiği Sivas'ın tarihi mekânlarını şimdi mikroskop ve kendi geliştirdiği kalemler ile pirincin üzerine resmediyor.
Sivas'ın Çifte Minareli Medresesi, Kongre Binası gibi tarihi mekânlarını resmeden Yıldız, daha sonra bu pirinç tanelerinden kolye, bileklik ve küpe gibi takılar yaparak satışa sunuyor.
Bir pirinç taneli takı ürünü için yaklaşık iki saat emek sarf eden Yıldız, "Sivas'a gezmeye gelen insanlar sevdiklerine hediye olarak alıyorlar. Yapılış anını da anı olarak kayıt altına alıyorlar" şeklinde konuştu.
Porselen tabak ve ahşap üzerine çizim yaparken aklına pirinç üzerine çalışmanın geldiğini ifade eden Yıldız, “O boyutta çizim için kullanacağım kalemi bulmak zor oldu. İlk başta kamışlardan farklı farklı kalemler geliştirdim. Daha sonra pirinç tanelerinin üzerine çiçek gibi şeyler yapmaya başladım. Bunu geliştirerek sonralarda Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası gibi kentimizdeki tarihi yerleri çizmeye başladım” dedi.