9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
9 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
02:30 Bir Gece Masalı
05:00 Ateş Kuşları
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
12:00 Güven Bana
13:20 Ölümlü Dünya
15:30 Aile Saadeti
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Mulan
22:25 Bay ve Bayan Smith
9 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Mega Deprem
01:30 Mega Deprem
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı
14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Ailecek Şaşkınız
22:30 Katakulli
9 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:00 İnadına Aşk
04:15 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Altına Hücum
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
9 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Ay Lav Yu
00:30 Hedefim Sensin
02:15 Ay Lav Yu
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
08:00 Düğün
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Şaşkın Damat
16:30 Baba Bizi Eversene
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mekanik
9 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bana Masal Anlatma
01:50 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Uçak
22:20 Uçak
9 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla ile Mecnun
04:30 Seksenler
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Yedi Numara
07:30 Hayatımın Neşesi
10:00 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası
11:40 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:50 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
19:00 Ana Haber
20:00 Rocky Balboa
9 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
18:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye