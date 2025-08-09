9 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

  1. Dünya Gazetesi
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ağustos 2025 Cumartesi yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

9 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:30 Bir Gece Masalı

05:00 Ateş Kuşları

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

12:00 Güven Bana

13:20 Ölümlü Dünya

15:30 Aile Saadeti

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mulan

22:25 Bay ve Bayan Smith

9 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Mega Deprem

01:30 Mega Deprem

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Şövalyeye Karşı

14:45 Kara Murat Şövalyeye Karşı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Katakulli

9 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

 03:00 İnadına Aşk

04:15 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Altına Hücum

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

9 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Ay Lav Yu

00:30 Hedefim Sensin

02:15 Ay Lav Yu

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Düğün

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Şaşkın Damat

16:30 Baba Bizi Eversene

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mekanik

9 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bana Masal Anlatma

01:50 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Uçak

22:20 Uçak

9 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:00 Yedi Numara

07:30 Hayatımın Neşesi

10:00 Ekip: Siberay Güneş Fırtınası

11:40 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:50 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Rocky Balboa

9 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

18:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
