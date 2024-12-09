9 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

9 Aralık 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Holding 02:40 Aldatmak 05:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Tobin Köprüsü 22:00 Holding 1 | 7

9 Aralık 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:45 Arka Sokaklar 03:30 Zalim İstanbul 05:45 5N 1K 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

9 Aralık 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:30 Her Yerde Sen 05:00 Kefaret 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 3 | 7