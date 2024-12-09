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9 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Aralık 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

9 Aralık 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tobin Köprüsü

22:00 Holding

1 | 7

9 Aralık 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:45 Arka Sokaklar

03:30 Zalim İstanbul

05:45 5N 1K

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

2 | 7

9 Aralık 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Her Yerde Sen

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

3 | 7

9 Aralık 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan

4 | 7