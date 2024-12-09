9 ARALIK 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Aralık 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
9 Aralık 2024 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tobin Köprüsü
22:00 Holding
9 Aralık 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:45 Arka Sokaklar
03:30 Zalim İstanbul
05:45 5N 1K
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
9 Aralık 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Her Yerde Sen
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
9 Aralık 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kalpazan