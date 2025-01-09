9 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

9 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:35 Can Borcu 03:50 Aldatmak 06:20 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe 22:45 Can Borcu 1 | 7

9 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:45 Eski Yöntem 02:15 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Efsane 22:15 Efsane 2 | 7

9 Ocak 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:15 Ruhun Duymaz 04:30 Bay Yanlış 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7