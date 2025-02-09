9 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

9 Şubat 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kardelenler 03:00 Bir Gece Masalı 05:30 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Can Borcu 14:40 Kardelenler 16:40 Başka Bir Gün 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 23:15 Kardelenler 1 | 7

9 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Siyah Beyaz Aşk 04:00 Müzik Arası 04:45 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 23:15 Annem Ankara 2 | 7

9 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Hudutsuz Sevda 03:45 Adım Farah 06:00 Şahane Hayatım 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 16:00 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:15 Kızıl Goncalar 3 | 7