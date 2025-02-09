9 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 9 Şubat 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 9 Şubat 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
9 Şubat 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kardelenler
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:40 Kardelenler
16:40 Başka Bir Gün
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:15 Kardelenler
9 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:15 Annem Ankara
9 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Hudutsuz Sevda
03:45 Adım Farah
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:15 Kızıl Goncalar
9 Şubat 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bahar
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha