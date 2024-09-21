Ağrı Dağı eylülde beyaza büründü! Masalsı görüntü hayran bıraktı
Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eylül ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte tamamen beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
1 | 5
5 bin 137 rakımıyla 'Türkiye'nin Çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzul kütleleri küresel ısınma ile küçülüyor.
2 | 5
Eylül ayında etkili olan kar yağışıyla zirve ve etekleri yeniden beyaza büründü.
3 | 5
Ağrı Dağı'nın karla kaplı tepesi masalsı bir görüntü yaratarak görenlerde hayranlık uyandırdı.
4 | 5