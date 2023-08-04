Ağrı Dağı'nda 40 derecede yaban göçü!
Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, sıcak yaz günlerini Karasu Sulak Alanı'nda geçiriyor. Ağrı Dağı'nın sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu Iğdır tarafında yaşayan yaban hayvanları, yazın su sıkıntısı çekmemek ve sıcaklardan etkilenmemek için sulak alanlara iniyor.
Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, sıcak yaz günlerini Karasu Sulak Alanı'nda geçiriyor.
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Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, sıcak yaz günlerini Karasu Sulak Alanı'nda geçiriyor.
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Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, sıcak yaz günlerini Karasu Sulak Alanı'nda geçiriyor.
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Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan yaban hayvanları, sıcak yaz günlerini Karasu Sulak Alanı'nda geçiriyor.
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