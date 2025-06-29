Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl yine ilgiyle izlendi. Birbirinden ünlü isimler de yarışı Veliefendi Hipodromu'nda takip etti. Kazanan Cutha isimli at ile Ahmet Çelik olurken şimdi ünlü jokeyin hayat hikayesi araştırılıyor. İşte "Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunun cevabı...

Ahmet Çelik kimdir?

Türk at yarışçılığının önde gelen jokeylerinden biri olan Ahmet Çelik, hem başarısı hem de istikrarlı performansıyla adından sıkça söz ettiren bir isimdir.

1987 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Çelik, küçük yaşlarda atlarla tanıştı. Yarışçılığa olan ilgisi ailesinin at sevgisiyle başladı. Özellikle ağabeyi Mehmet Çelik’in yönlendirmesiyle bu alana yönelen Ahmet Çelik, İstanbul’daki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nde eğitim alarak jokeylik yolculuğuna adım attı.

2003 yılında mezun olan Çelik, 2004’ten itibaren profesyonel jokey olarak yarışlara katılmaya başladı. Özellikle Gazi Koşusu’nda üst üste elde ettiği yedi birincilikle Türk yarış tarihinde bir rekora imza attı ve bu alandaki en başarılı jokeylerden biri olarak kabul edildi.

Zorluklarla geçen çocukluk yıllarına rağmen, azmi ve yeteneğiyle yükselişe geçen Ahmet Çelik, yalnızca kazandığı yarışlarla değil, spora olan disiplini ve mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çekmektedir. Yarış camiasının en saygı duyulan isimlerinden biri haline gelmiştir.