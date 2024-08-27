Ahmet Mümtaz Taylan'a dolandırıcı şoku!
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın dolandırıcıların hedefi olduğu ortaya çıktı. Son dönemin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın geçen kasımda WhatsApp hesabı ele geçirildi. Dolandırıcılar usta oyuncunun yakın arkadaşı olan yayıncı Cüneyt Dalgakıran’la iletişime geçti ve toplam 80 bin lira talep etti. İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Dalgakıran durumdan şüphelenince usta oyuncuyu aradı. Dolandırıldığını anlayan Dalgakıran savcılığa giderek şikayetçi oldu.
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İskender rolüyle hafızlara kazınan, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan da dolandırıcıların hedefi olan isimler arasına girdi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı geçen kasımda dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.
Dolandırıcılar usta oyuncunun yakın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti ve Dalgakıran'dan 'acil ödeme' bahanesiyle iki kez toplamda 80 bin TL para istedi.
Sabah'ın haberine göre; İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Cüneyt Dalgakıran durumdan şüphelenince usta oyuncuyu aradı. Görüşme sonrası dolandırıldığını anlayan Dalgakıran savcılığa giderek şikayetçi oldu.