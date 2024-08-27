Ahmet Mümtaz Taylan'a dolandırıcı şoku!

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İskender rolüyle hafızlara kazınan, son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteriyle izleyici karşısına çıkan usta tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan da dolandırıcıların hedefi olan isimler arasına girdi.

Dolandırıcılar usta oyuncunun yakın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti ve Dalgakıran'dan 'acil ödeme' bahanesiyle iki kez toplamda 80 bin TL para istedi.