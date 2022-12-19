Ailesinin işinden etkilenip fabrika kurdu Ailesi iş eldiveni ithalatı yapan Rojhat Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar devam eden aile işinden etkilenerek kendi şirketini kurma kararı aldı. Ağrılı girişimci, verdiği kararın ardından memleketine dönerek devlet desteği ile üretim fabrikası kurarak ihracatçı oldu.

Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar ailesinin eldiven ithalatı yapmasından etkilenerek kendi iş yerini kurma isteğiyle memleketi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi. 1 | 14

Bir süre araştırma yapan Ceylan, ailesinin de desteğiyle en iyi bildikleri iş olan eldiven üretimi için 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünün desteğiyle iş yeri kurdu. 2 | 14

Kadın istihdamına da önem veren Ceylan, hem ithalatçı oldukları eldiveni üretmenin hem de memleketine yatırıp yapıp bölge insanına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ceylan'ın ailesi de çocuklarına destek veriyor. 3 | 14