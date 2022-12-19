Ailesinin işinden etkilenip fabrika kurdu
Ailesi iş eldiveni ithalatı yapan Rojhat Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar devam eden aile işinden etkilenerek kendi şirketini kurma kararı aldı. Ağrılı girişimci, verdiği kararın ardından memleketine dönerek devlet desteği ile üretim fabrikası kurarak ihracatçı oldu.
Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar ailesinin eldiven ithalatı yapmasından etkilenerek kendi iş yerini kurma isteğiyle memleketi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.
Bir süre araştırma yapan Ceylan, ailesinin de desteğiyle en iyi bildikleri iş olan eldiven üretimi için 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünün desteğiyle iş yeri kurdu.
Kadın istihdamına da önem veren Ceylan, hem ithalatçı oldukları eldiveni üretmenin hem de memleketine yatırıp yapıp bölge insanına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ceylan'ın ailesi de çocuklarına destek veriyor.
Girişimci Ceylan, AA muhabirine, 2021'e kadar eldiven ithalatı yaptıklarını, sonrasında da Ağrı'ya dönüp istihdama ve ihraca katkı sağlamaya başladığını söyledi.