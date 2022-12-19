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Ailesinin işinden etkilenip fabrika kurdu

Ailesi iş eldiveni ithalatı yapan Rojhat Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar devam eden aile işinden etkilenerek kendi şirketini kurma kararı aldı. Ağrılı girişimci, verdiği kararın ardından memleketine dönerek devlet desteği ile üretim fabrikası kurarak ihracatçı oldu.

Ceylan, Kovid-19 dönemine kadar ailesinin eldiven ithalatı yapmasından etkilenerek kendi iş yerini kurma isteğiyle memleketi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

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Bir süre araştırma yapan Ceylan, ailesinin de desteğiyle en iyi bildikleri iş olan eldiven üretimi için 2 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünün desteğiyle iş yeri kurdu.

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Kadın istihdamına da önem veren Ceylan, hem ithalatçı oldukları eldiveni üretmenin hem de memleketine yatırıp yapıp bölge insanına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Ceylan'ın ailesi de çocuklarına destek veriyor.

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Girişimci Ceylan, AA muhabirine, 2021'e kadar eldiven ithalatı yaptıklarını, sonrasında da Ağrı'ya dönüp istihdama ve ihraca katkı sağlamaya başladığını söyledi.

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