Android ve iPhone'da Instagram ve Twitter'a nasıl bağlanılır? Adım adım VPN kurulumu
Kullanıcılar an itibarıyla X (Twitter) ve Instagram gibi Sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışırken problem yaşıyor. Instagram ve X'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar ana sayfada güncel gönderileri ve paylaşımları görüntüleyemiyor. Ankara'daki TUSAŞ tesisine yönelik terör saldırısının ardından bant genişliğinde daraltma yapıldığı düşünülüyor. Vatandaşlar "Instagram ve X'e nasıl giriş yapabilirim", "Android ve iPhone'da Instagram ve X'e nasıl girilir", "VPN nasıl kullanılır" sorularının yanıtı araştırıyor. İşte adım adım X (Twitter) ve Instagram için VPN kurmanın yöntemleri...
Instagram ve X (Twitter) kullanıcıları, sosyal medya platformlarına giriş yapmakta güçlük çekiyor. Kullanıcılar, uygulamaları açtıklarında güncel gönderileri ve paylaşımları görüntüleyemiyor. Ankara'da TUSAŞ tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından internet bant genişliğinde daraltma yapıldığı öne sürülüyor. Peki, "Instagram ve X için hangi VPN çalışıyor, VPN'le Instagram ve X'e nasıl girilir, VPN kullanmak riskli mi, Android ve iPhone'da Instagram ve X'e nasıl bağlanılır?
VPN nedir, nasıl kullanılır?
VPN, İngilizce’de ‘virtual private network’, yani sanal özel ağ anlamına geliyor. Birçok ücretli ve ücretsiz VPN uygulamasıyla internet aktivetisi gizli hale getirilebiliyor. VPN’e kayıt olup bağlanma seçeneğine tıklandığında, kullanılan ağ, uzaktaki bir sunucu aracılığıyla yeniden yönlendirilerek IP adresini gizler. Cihaz, bağlandığı VPN ile aynı yerel ağda olduğunu algılar. Böylece coğrafi olarak engellenmiş internet sitelerine erişim mümkün hale gelir.
VPN riskli mi?
Erişimin kısıtlandığı web sitesi ve uygulamalara erişmek için VPN (sanal özel ağ) kullanılması ya da DNS (alan adı sistemi) ayarları değişikliği yapılması ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Kullanıcının cihazı kontrol edilip, kişisel bilgileri elde edilebiliyor
Instagram ve X'e (Twitter) VPN ile nasıl girilir?
Android cihazlarda VPN kullanma rehberi
1. Google Play Store'a girin.
2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.
3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.
4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.
5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.