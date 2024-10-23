Android ve iPhone'da Instagram ve Twitter'a nasıl bağlanılır? Adım adım VPN kurulumu

Instagram ve X (Twitter) kullanıcıları, sosyal medya platformlarına giriş yapmakta güçlük çekiyor. Kullanıcılar, uygulamaları açtıklarında güncel gönderileri ve paylaşımları görüntüleyemiyor. Ankara'da TUSAŞ tesisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından internet bant genişliğinde daraltma yapıldığı öne sürülüyor. Peki, "Instagram ve X için hangi VPN çalışıyor, VPN'le Instagram ve X'e nasıl girilir, VPN kullanmak riskli mi, Android ve iPhone'da Instagram ve X'e nasıl bağlanılır? 1 | 5

VPN nedir, nasıl kullanılır? VPN, İngilizce’de ‘virtual private network’, yani sanal özel ağ anlamına geliyor. Birçok ücretli ve ücretsiz VPN uygulamasıyla internet aktivetisi gizli hale getirilebiliyor. VPN’e kayıt olup bağlanma seçeneğine tıklandığında, kullanılan ağ, uzaktaki bir sunucu aracılığıyla yeniden yönlendirilerek IP adresini gizler. Cihaz, bağlandığı VPN ile aynı yerel ağda olduğunu algılar. Böylece coğrafi olarak engellenmiş internet sitelerine erişim mümkün hale gelir. 2 | 5

VPN riskli mi? Erişimin kısıtlandığı web sitesi ve uygulamalara erişmek için VPN (sanal özel ağ) kullanılması ya da DNS (alan adı sistemi) ayarları değişikliği yapılması ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Kullanıcının cihazı kontrol edilip, kişisel bilgileri elde edilebiliyor 3 | 5