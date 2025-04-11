Ankara beyaza büründü: Kar yağışı nedeniyle okullar kapalı
Ankara'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı uyarısı üzerine dün akşam saatlerinde açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde eğitim-öğretime bugün (Cuma) için ara verildiğini duyurmuştu.
Başkent Ankara'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor. Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Park halindeki araçlar üzerinde kar birikintileri oluşurken, şehir genelinde ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yer yer 15 cm’ye ulaşabilecek kar örtüsünün yanı sıra, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yapıldı.