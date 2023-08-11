Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce dünyaya gelen 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi.
Bir süre önce itfaiye müdürlüğü binasına gelen hamile kediye kucak açan itfaiye personeli kedi için, çamaşırhane bölümünde özel alan oluşturdu.
"Limon" adı verilen kedi, yaklaşık 2 hafta önce 3 yavru dünyaya getirdi. Müdürlüğe neşe katan Limon ve yavrularına itfaiyeciler özenle bakıyor.
Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, bütün canlılar için hayatlarını riske attıkları bir işte çalıştıklarını söyledi.
Meslekleri gereği mahsur kalan birçok hayvanın kurtarılmasını sağladıklarını belirten Polat, hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.