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  4. Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı

Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce dünyaya gelen 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Bir süre önce itfaiye müdürlüğü binasına gelen hamile kediye kucak açan itfaiye personeli kedi için, çamaşırhane bölümünde özel alan oluşturdu.

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"Limon" adı verilen kedi, yaklaşık 2 hafta önce 3 yavru dünyaya getirdi. Müdürlüğe neşe katan Limon ve yavrularına itfaiyeciler özenle bakıyor.

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Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, bütün canlılar için hayatlarını riske attıkları bir işte çalıştıklarını söyledi.

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Meslekleri gereği mahsur kalan birçok hayvanın kurtarılmasını sağladıklarını belirten Polat, hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.

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