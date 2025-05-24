Anoreksiya nedeniyle tahliye edilmişti: Nihal Candan'ın son hali korkuttu!
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın son hali, sevenlerini endişelendirdi. Ünlü fenomenin son paylaşımında, ciddi oranda kilo kaybettiği görüldü. Candan, 2023 yılında dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla tutuklanmış, yaklaşık 1 yıl sonra anoreksiya nevroza nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın son halini paylaştığı fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü.
Candan’ın aşırı kilo verdiği görülürken, bu durum takipçilerini endişelendirdi.
Candan, 16 Kasım 2023’te suç örgütüne üye olma ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Candan, anoreksiya nevroza tanısı konulmasının ardından tahliye edilmişti.
Candan’ın 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti.
Nihal Candan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf, takipçilerini endişelendirdi.
Ünlü fenomenin belirgin şekilde kilo kaybettiği fark edildi.
Takipçileri, Candan’ın fotoğrafına yorum yağdırdı; çoğu kullanıcı sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.