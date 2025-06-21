Anoreksiya nedir? Anoreksiya nevroza neden olur, tedavisi var mı?
Uzun zamandır anoreksiya hastalığı ile boğuşan Nihal Candan gece saatlerinde hayatını kaybetti. Candan'ın bu hastalık yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından birtakım sorular yöneltilmeye başlandı. Bunlardan en çok iletilen soru ise "Anoreksiya nedir" oldu. İşte bu illet ile ilgili ayrıntılar...
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalanmış ve en son 25 kiloya kadar düşmüştü. Durumu gün geçtikçe kötüye giden Candan gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm vesilesiyle anoreksiya ile ilgili bir takım sorular art arda gelmeye başladı.
Anoreksiya nedir?
Anoreksiya nervoza, özellikle ergenlik çağındaki gençleri etkileyen ciddi bir yeme bozukluğu olarak dikkat çekiyor. Kalori alımının aşırı kısıtlanmasıyla birlikte, kişinin sağlıksız biçimde çok düşük kiloda kalmaya çalıştığı bu hastalık, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik yönleriyle de önemli riskler barındırıyor.
Uzmanlara göre anoreksiya nervoza, çoğunlukla genç kızlarda görülse de nadir de olsa erkeklerde de rastlanabiliyor. Araştırmalar, her bin genç kızdan birinin bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Hastalar, kilo alma korkusuyla yemek yemeyi reddediyor ve bu durum, zamanla ciddi sağlık sorunlarına hatta yaşam kaybına yol açabiliyor.
Yeme Bozukluğu Değil, Psikolojik Bir Sorun
Anoreksiya, dışarıdan bakıldığında sadece bir yeme bozukluğu gibi görünse de, aslında kökeni psikolojik olan bir rahatsızlık. Beden algısında yaşanan bozulma, kişinin kendini sürekli şişman hissetmesine neden olurken, bu durum çok düşük kalorili diyetlere ve aşırı egzersiz yapmaya yöneltiyor. Anoreksiya hastaları, aç kalarak ya da yoğun fiziksel aktiviteyle kilo kontrolü sağlamaya çalışıyor.
Hastalık Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Anoreksiya nervozanın en belirgin belirtisi, kişinin yemek yemeyi sistematik olarak reddetmesidir. Bu durum ilerledikçe iştah tamamen ortadan kalkıyor ve beden hastalık derecesinde zayıflıyor. Genellikle 12-20 yaş arası gençlerde görülen hastalık, çok az uyumalarına rağmen sürekli aktif olan bireylerle karakterize ediliyor.
Tedavi Süreci Nasıl İşliyor?
Anoreksiya tedavisinde genellikle tıbbi müdahale gerekebiliyor. İleri düzey vakalarda hastanın normal kiloya dönebilmesi için hastanede yatış gerekebiliyor. Bunun yanında, konuşma terapileri, öz güven geliştirme çalışmaları ve davranış terapileri de tedavide önemli rol oynuyor.