Anoreksiya nedir? Anoreksiya nevroza neden olur, tedavisi var mı?

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan anoreksiya hastalığına yakalanmış ve en son 25 kiloya kadar düşmüştü. Durumu gün geçtikçe kötüye giden Candan gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm vesilesiyle anoreksiya ile ilgili bir takım sorular art arda gelmeye başladı. 1 | 3

Anoreksiya nedir? Anoreksiya nervoza, özellikle ergenlik çağındaki gençleri etkileyen ciddi bir yeme bozukluğu olarak dikkat çekiyor. Kalori alımının aşırı kısıtlanmasıyla birlikte, kişinin sağlıksız biçimde çok düşük kiloda kalmaya çalıştığı bu hastalık, yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik yönleriyle de önemli riskler barındırıyor. Uzmanlara göre anoreksiya nervoza, çoğunlukla genç kızlarda görülse de nadir de olsa erkeklerde de rastlanabiliyor. Araştırmalar, her bin genç kızdan birinin bu hastalıkla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Hastalar, kilo alma korkusuyla yemek yemeyi reddediyor ve bu durum, zamanla ciddi sağlık sorunlarına hatta yaşam kaybına yol açabiliyor. 2 | 3