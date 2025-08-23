Antalya sıcağından kaçanlar oraya akın ediyor
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırları içerisinde 1700 rakımda yer alan Dipsiz Göl, yaz sıcağından bunalanların serin sulara koştuğu adres haline geldi.
Antalya merkezde sıcaklık 40 dereceyi bulurken, gölün buz gibi suyuna girenler adeta yeniden doğuyor.
Sıcak havayı fırsat bilen genç yaşlı ziyaretçiler, Torosların zirvesinde doğayla iç içe hem piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.
Bölge halkı, Dipsiz Göl'ün her geçen yıl daha fazla ziyaretçi çektiğini, özellikle yaz aylarında doğal bir cazibe merkezi haline geldiğini söylüyor.
Torosların eteklerindeki göl, serin suyu, nilüferlerle bezenmiş yüzeyi ve eşsiz manzarasıyla sadece yüzmek isteyenleri değil, doğa yürüyüşü ve kamp yapmayı tercih edenleri de kendine çekiyor.
Dipsiz Göl'ün kıyısında açan nilüfer çiçekleri ve göl çevresini saran sazlıklar, manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.
Çocuklar gölün kenarında oynarken, gençler serin sulara atlayarak yazın keyfini çıkarıyor.