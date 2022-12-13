  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Antalya'da sel felaketi: İşte o görüntüler...

Antalya'da sel felaketi: İşte o görüntüler...

Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

1 | 9

Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerindeki eşyalar sel suları ile birlikte yola çıktı. 

2 | 9

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.

3 | 9

Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.

4 | 9