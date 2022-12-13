Antalya'da sel felaketi: İşte o görüntüler...
Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, iş yerlerindeki eşyalar sel suları ile birlikte yola çıktı.
Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.
Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.