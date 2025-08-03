Antalya'da üzüm hasadı başlıyor: Rekoltede yüzde 25 artış beklentisi

Antalya’nın Akseki ilçesinde koruklar kızarmaya başladı. Temmuz sonunda erkenci üzümler toplanacak. Üreticiler, bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 daha yüksek verim bekliyor.

Akseki’nin Murtiçi Mahallesi’nde 45 yıl esnaflık yaptıktan sonra köyüne dönerek bağcılık yapmaya başlayan Enver Öztürk, 6 dönümlük arazide Kardinal, Retklop, Antep karası, Manisa Spili ve İlkeren gibi beş üzüm çeşidi yetiştirdiğini belirtti. Öztürk, “Artık son bakım ve sulamaları yapıyoruz. Çeşitlere göre bir hafta içinde kesime hazır olacak. En geç olgunlaşan üzümümüz Retklop; onun hasadı ise ağustos sonunda yapılacak” dedi.

Bölgedeki üreticilerin, yüksek sistem modern bağcılık yöntemiyle kaliteyi artırdığına dikkat çeken Öztürk, Akseki üzümü ve pekmezinin markalaştığını belirtti: “Kalitemiz ve pazarımız oturdu. Antalya-Konya yolu üzerindeki üreticiler yol kenarında satış yapabiliyor. İç Anadolu’ya gidenler buradan üzüm alıp dönüşte tekrar geliyor.”

Akseki üzümü ve pekmezi marka oldu

Üzüm bağında her salkıma çocuk gibi baktıklarını vurgulayan Öztürk, bu yıl ürünlerin hem verim hem de kalite açısından geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu söyledi. “Tek korkumuz kuşlar” diyen üretici, kuşların ürün kaybına yol açtığını ifade etti.

Fiyat beklentisi 60 lira

Üzüm fiyatlarının henüz netleşmediğini belirten Öztürk, geçen yıl toptan kilogram fiyatının 35 lira olduğunu hatırlatarak, bu yıl 60 lira civarında bir rakam beklendiğini söyledi. Fiyatın ay sonuna doğru pazar ve müşteri talebine göre şekilleneceğini dile getirdi.

Pekmez üretimi eylülde

Eylül ayı sonunda yapılacak bağ bozumu ile kalan üzümler pekmez yapımında kullanılacak. Akseki’de 1990’lardan bu yana canlanan bağcılık, bugün 25 bin dekarlık alana ulaşmış durumda. Yüksek sistem bağcılık özellikle Murtiçi, Taşlıca ve Güçlüköy mahallelerinde yoğunlaşıyor.