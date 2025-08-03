Antalya'da üzüm hasadı başlıyor: Rekoltede yüzde 25 artış beklentisi
Antalya’nın Akseki ilçesinde üzüm bağlarında hasat mevsimi yaklaşırken üreticiler bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 civarında daha yüksek rekolte bekliyor. Bağlarda korukların kızarmaya başlamasıyla birlikte temmuz ayı sonunda erkenci üzüm çeşitlerinin toplanmasına başlanacak.
Antalya’nın Akseki ilçesinde koruklar kızarmaya başladı. Temmuz sonunda erkenci üzümler toplanacak. Üreticiler, bu yıl geçen yıla göre yüzde 25 daha yüksek verim bekliyor.
Akseki’nin Murtiçi Mahallesi’nde 45 yıl esnaflık yaptıktan sonra köyüne dönerek bağcılık yapmaya başlayan Enver Öztürk, 6 dönümlük arazide Kardinal, Retklop, Antep karası, Manisa Spili ve İlkeren gibi beş üzüm çeşidi yetiştirdiğini belirtti. Öztürk, “Artık son bakım ve sulamaları yapıyoruz. Çeşitlere göre bir hafta içinde kesime hazır olacak. En geç olgunlaşan üzümümüz Retklop; onun hasadı ise ağustos sonunda yapılacak” dedi.
Kuşlar en büyük tehdit
Üzüm bağında her salkıma çocuk gibi baktıklarını vurgulayan Öztürk, bu yıl ürünlerin hem verim hem de kalite açısından geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu söyledi. “Tek korkumuz kuşlar” diyen üretici, kuşların ürün kaybına yol açtığını ifade etti.
Akseki üzümü ve pekmezi marka oldu
Bölgedeki üreticilerin, yüksek sistem modern bağcılık yöntemiyle kaliteyi artırdığına dikkat çeken Öztürk, Akseki üzümü ve pekmezinin markalaştığını belirtti:
“Kalitemiz ve pazarımız oturdu. Antalya-Konya yolu üzerindeki üreticiler yol kenarında satış yapabiliyor. İç Anadolu’ya gidenler buradan üzüm alıp dönüşte tekrar geliyor.”
Fiyat beklentisi 60 lira
Üzüm fiyatlarının henüz netleşmediğini belirten Öztürk, geçen yıl toptan kilogram fiyatının 35 lira olduğunu hatırlatarak, bu yıl 60 lira civarında bir rakam beklendiğini söyledi. Fiyatın ay sonuna doğru pazar ve müşteri talebine göre şekilleneceğini dile getirdi.
Pekmez üretimi eylülde
Eylül ayı sonunda yapılacak bağ bozumu ile kalan üzümler pekmez yapımında kullanılacak. Akseki’de 1990’lardan bu yana canlanan bağcılık, bugün 25 bin dekarlık alana ulaşmış durumda. Yüksek sistem bağcılık özellikle Murtiçi, Taşlıca ve Güçlüköy mahallelerinde yoğunlaşıyor.